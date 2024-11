Primarul comunei Barna, implicat intr-un accident rutier impreuna cu mai multi consilieri, in timp ce se deplasa la investirea in functie a lui Alfred Simonis

Primarul comunei Barna, Ovidiu Ignatoni, a fost implicat luni intr-un accident de circulatie in zona localitatii Remetea Mare. Edilul, impreuna cu cativa colegi, se deplasa spre Timisoara, unde fusese invitat la investirea in functie a sefului Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis. "La un moment dat, masina din fata mea a franat brusc pentru a acorda prioritate cuiva. Am lovit-o in plin din spate. In total, au fost implicate trei masini in accident. Din pacate, doi colegi de-ai mei au avut ... citește toată știrea