Primarul comunei Tomnatic si contabila sa, arestati preventiv intr-un dosar de frauda cu bani europeni

Primarul comunei Tomnatic, Vasiu Stoian, precum si contabila a doua firme controlate de acesta, Romina Schaak, care este angajata si ca referent pentru achizitii la Primaria Tomnatic, au fost trimisi in arest preventiv, in urma unei decizii a ICCJ. Ei sunt acuzati de fraude cu bani europeni, prejudiciul fiind de aproximativ 1,5 milioane de euro. Dosarul este instrumentat de Parchetul European.In urma cu circa doua saptamani, dupa ce suspectii in acest dosar au fost audiati la Parchetul ... citește toată știrea