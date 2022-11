Primarul din Nadlac a plecat din PNL si a intrat in PSD

Presedintele PSD Arad, Mihai Fifor, anunta, luni, ca primarul din Nadlac, Ioan Radu Marginean, a intrat in PSD, fiind primit chiar de catre Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. "Ioan Radu Marginean, un om care prin structura si stil de lucru s-a dovedit a fi un social-democrat autentic", a declarat Mihai Fifor, care, insa, il critica dur pe primarul din Nadlac in urma cu un an, cand acesta intrase in PNL."Am fost azi cu totii bucurosi sa ii uram bun venit, alaturi de noi, in echipa PSD, intr-un ... citeste toata stirea