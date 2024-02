Primarul Fritz, luat de urechi de Loredana din cauza tramvaielor poluante din fostul depou STPT

Situatia tramvaielor de epoca abandonate in curtea fostului depou de pe Take Ionescu din Timisoara aflate intr-o accentuata distrugere si devenite surse grave de poluare a pamantului a revenit in actualitate si dezbatut pe facebook, in aceasta perioada.Loredana a scris astfel despre cele patru tramvaie abandonate:"Timisoara 2024. Conducerea STPT isi bate joc de istoria transportului in comun din Timisoara. In curtea fostului depou de pe Take Ionescu, sunt ... citește toată știrea