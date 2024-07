Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, in conflict de interese. Ce spune ANI

Agentia Nationala de Integritate il acuza pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, de conflict de interese administrativ. Astfel, potrivit ANI, Dominic Fritz ar fi imprumutat bani, in campania electorala de acum patru ani, de la o persoana fizica iar ulterior a semnat ca primar un act administrativ in folosul societatii reprezentate de cel de la care a imprumutat bani."Persoana evaluata a contractat un imprumut in campania electorala de la o persoana fizica. Ulterior, in perioada exercitarii ... citește toată știrea