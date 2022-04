Primavara lui Dominic Fritz

In pragul Pastelui, cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, pe langa multe ispite, doua ar fi mai relevante, din unghiul meu, acum, in ultimele zile: razboiul, la doar 150 de kilometri de Romania, ca tema majora, cu spaime si griji, iar aici, aproape, la noi, in Timisoara, scandalurile "muzicale" ale momentului. Acest Jador (care habar nu are ca expresia este forma la singular a verbului "a adora", mai exact "J" ador" se traduce "eu ador" din limba franceza in romana) a devenit celebru ... citeste toata stirea