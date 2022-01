Primii 50 de medici de familie din Timis implicati in campania de vaccinare anti-COVID, premiati la Timisoara

Luni 10 ianuarie, la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timisoara, primii 50 de medici de familie din judetul Timis care avut curajul sa se inscrie in programul pilot de vaccinare anti-COVID19 au fost premiati de catre Societatea Timis a Medicilor de Familie.Distinctiile au fost inmanate de primarul Dominic Fritz. Cu acest prilej el i-a felicitat pe toti cei 146 de doctori inscrisi in program si i-a asigurat de sustinerea Primariei Timisoara, in continuare.De asemenea, directorul Directiei de ... citeste toata stirea