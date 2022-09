Primul meci, prima victorie in Liga Nationala de Baschet Masculin pentru SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara

Primul meci, prima victorie in Liga Nationala de Baschet Masculin Mozzart Bet pentru la SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Declaratia antrenorului Dragan Petricevic dupa victoria cu CSM Focsani, scor 81-69."Primele doua sferturi s-au desfasurat conform asteptarilor. Sa nu ma inteleaga cineva gresit, nu subestimez formatia Focsaniului - chiar am spus inainte de meci ca echipa este diferita fata de cea din sezonul trecut, mai fizica - dar noi am reusit sa avem o posesie buna, in ciuda celor zece ... citeste toata stirea