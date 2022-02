Primul micro-MBA dedicat profesionistilor in HR - "Talent Academy" 2022, gazduit de UPT

Un micro-MBA pentru profesionistii din HR livrat in Romania prin Connect CEE, University of Suffolk si Scoala Pentru Oameni Responsabili (SPOR) si gazduit in spatiile Universitatii Politehnica Timisoara va debuta in martie 2022 cu a doua generatie de cursanti din Romania si cu o extindere geografica importanta.In Timisoara, cursurile vor avea loc in atelierul Google din cadrul Facultatii de Management in Productie si Transporturi, intr-o serie de sase module, cate unul pe luna, cu durata de o ... citeste toata stirea