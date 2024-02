Continuam sa povestim despre istoria Timisoarei si ajungem la perioada in care isi pierde statutul de capital, dupa ce regale Carol Robert, in 1323, paraseste Timisoara si se instaleaza la Visegrad.Timisoara se dezvolta in continuare chiar si fara curtea regala.Astfel la 1339 Timisoara apare pe un portulan - o harta a porturilor europene - a italianului Angelo Dulcerto, fiind singurul oras fara port la mare. Iar in anul 1341 sunt atestati si colonistii numiti hospites - oaspeti - acestia ... citeste toata stirea