Doi pompieri din Timis, Ovidiu si Elvis, au salvat un catel care cazuse intr-un canal de decantare. Misiunea a fost dificila deoarece animalul a ajuns in apa, sub cateva dale din beton. Dupa ce a petrecut o noapte intr-un cabinet veterinar, cainele a fost adoptat de cei care l-au salvat.Potrivit ISU Timis, catelul a cazut aproximativ 3 metri in adancime, in canal."Un catel a cazut intr-un canal de decantare, la peste 3 metri adancime in comuna Remetea Mare.Colegii nostri, Ovidiu si Elvis ... citeste toata stirea