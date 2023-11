Constructorul care se ocupa de proiectul de largire la patru benzi a DJ 691, Timisoara - nodul A1 de la Giarmata, este aproape de rezolvarea integrala a ultimului pas care statea in calea finalizarii lucrarilor de pe tronsonul 2 al extinderii. Trecerea peste calea ferata din localitatea timiseana a fost refacuta in intregime."Constructorul Strabag a refacut in intregime infrastructura caii ferate si terasamentul pana la ... citeste toata stirea