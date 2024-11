Probleme la Continental. Compania germana a inrautatit previziunile privind vanzarile anuale, pentru a doua oara in acest an

Producatorul german de componente auto si anvelope Continental a inrautatit, pentru a doua oara in acest an, previziunile privind vanzarile anuale, din cauza cererii slabe din industrie in Europa si America de Nord, chiar daca a raportat un profit trimestrial peste asteptari, transmit Bloomberg si Reuters.Acum, Continental se asteapta in 2024 la vanzari intre 39,5 si 42 miliarde de euro, fata de un nivel anterior de 40 - 42,5 miliarde de euro previzionat in august, revizuirea fiind in ... citește toată știrea