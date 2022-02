Probleme pe santierul drumului judetean Sanmartinul Sarbesc - Sanmartinul Maghiar

Presedintele Consiliului Judetean Timis a vizitat santierul de pe drumul judetean care leaga Sanmartinul Sarbesc si Sanmartinul Maghiar si a descoperit ca acolo sunt in continuare probleme. Alin Nica nu e multumit nici acum de ceea ce a gasit pe teren."La CJ Timis avem toleranta zero fata de lucrari realizate necorespunzator. Am verificat astazi stadiul in care se afla drumul Sanmartinu Sarbesc - Sanmartinu Maghiar, lucrare nereceptionata pentru care am solicitat refacerea stratului de asfalt. ... citeste toata stirea