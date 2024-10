Producatorul de mobila Rus Savitar a cerut intrarea in insolventa

Producatorul roman de mobila Rus Savitar cere insolventa propriei companii Casa Rusu, unul dintre cei mai mari producatori de mobila la nivel national si lider la productia de PAL, dupa ce afacerea a revenit integral in proprietatea familiei Rusu, cedata fiind de compania suedeza de investitii Greenbridge Partners, releva datele analizate de Profit.ro.Rus Savitar s-a aflat el insusi in procedura de concordat preventiv - masura de prevenire a unei insolvente - inchisa insa dupa un an, in luna ... citește toată știrea