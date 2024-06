Producatorul de piese turnate Blank Barth B2 Smart Precision din Timisoara si-a schimbat denumirea dupa preluarea integrala de Texmo Blank Beteiligungs

Producatorul de piese turnate de precizie pe baza de otel, aluminiu, cobalt si nichel Blank Barth B2 Smart Precision din Timisoara e detinut integral de Texmo Blank Beteiligungs GmbH dupa ce asociatul Wolfgang Barth Geschaftsfuhrungs GmbH si-a vandut toate participatiile in societate si s-a retras din companie, conform informatiilor publicate in Monitorul Oficial, consultate de Economica.net. In urma tranzactiei, firma din Timisoara s-a redenumit Texmo Blank Romania.Pana la 22 aprilie, firma ... citește toată știrea