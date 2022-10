Prof. Marinel Pirtea - misiune in Cuba

In contextul vizitei in Republica Cuba a unei importante delegatii de rectori romani, care participa la cea de a IV-a Conferinta internationala "Cuba-Salud 2022".Ambasada Romaniei la Havana a perfectat o intalnire de lucru a prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara si vice-presedinte al Consiliul National al Rectorilor din Romania, cu vice-ministrul Educatiei Superioare din Cuba, dna. dr. C Miriam Alpizar Santana si cu rectorii cubanezi din cadrul ... citeste toata stirea