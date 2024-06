Prof. univ. dr. Vasile Marinca, de la Universitatea Politehnica din Timisoara, premiat la Gala Premiilor Marii Loji Nationale din Romania

In cadrul celei de-a XI-a editii a Galei Premiilor Marii Loji Nationale din Romania (MLNR) 2024, sapte romani remarcabili au fost distinsi pentru contributiile lor remarcabile in domeniile stiintelor exacte: medicina, economie, educatie, mediu, IT, arta si cultura, precum si diplomatie si politologie. Evenimentul, desfasurat vineri, 21 iunie, a subliniat impactul acestora asupra dezvoltarii cunoasterii si progresului social in tara.In seara de vineri, 21 iunie 2024, Ateneul Roman a stralucit ... citește toată știrea