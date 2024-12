Profesori de la Universitatea Politehnica Timisoara, din nou printre laureatii Premiilor Academiei Romane

Academia Romana a decernat miercuri, 4 decembrie 2024, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Aula institutiei, in prezenta membrilor Adunarii Generale, premiile pentru cele mai valoroase creatii stiintifice si artistice realizate in anul 2022. Si in acest an, ca si in anii trecuti, cadre didactice de la Universitatea Politehnica Timisoara se afla printre laureati.Premiile se acorda, conform regulamentului, in cadrul celor 14 sectii stiintifice ale Academiei Romane si anume: literatura ... citește toată știrea