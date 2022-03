Profesorul Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timisoara, printre liderii mondiali in stiinta datelor

Revista CDO Magazine a anuntat lista din 2022 a liderilor academici in domeniul stiintei datelor. Profesorul Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timisoara, este singurul reprezentant al unei universitati din Romania inclus in aceasta lista care include 76 de nume in 2022 si este prezentata in ordinea alfabetica a prenumelor.Revista CDO Magazine a fost creata pe baza simpozionului anual CDO and Information Quality Symposium (MIT CDOIQ), organizat de MIT School of Management, in ... citeste toata stirea