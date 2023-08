Retea romaneasca de magazine de retail alimentar, Profi isi intareste echipa de management imbogatind-o cu specialisti ce vin cu o valoroasa experienta internationala in domeniu. Incepand din luna mai, acestei echipe i s-a alaturat Eric Tavoukdjian, in calitate de director comercial."Ma onoreaza si ma entuziasmeaza invitatia de a face parte din conducerea unei retele cu viziune si spirit antreprenorial, care evolueaza extrem de rapid," declara Eric Tavoukdjian. "In cele cateva luni de cand ... citeste toata stirea