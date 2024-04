Program de lucru pentru 1 mai si Sarbatorile Pascale, Zona 1 si Zona 0 a judetului Timis

Compania RETIM, liderul in gestionarea deseurilor din judetul Timis, aduce la cunostinta clientilor si colaboratorilor sai informatii referitoare la programul de lucru pentru data de 1 mai si perioada Sarbatorilor Pascale.PROGRAMUL DE LUCRUCOLECTARE DESEURIRETIM va continua colectarea deseurilor menajere de la persoanele fizice si agentii economici fara intreruperea activitatii atat in 1 mai cat si in perioada Sarbatorilor Pascale, asigurandu-se continuitatea serviciului.BIROURI DE ... citește toată știrea