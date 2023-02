Programari online pentru vizita la Centrele de Relatii cu Publicul Delgaz Grid

Delgaz Grid, distribuitorul de gaze naturale si energie electrica al Grupului E.ON Romania, pune la dispozitia clientilor sai o aplicatie prin intermediul careia acestia isi pot programa online vizita la Centrele de Relatii cu Publicul, in functie de propria disponibilitate. Utilizand aplicatia, clientii companiei economisesc timp, nemaifiind nevoie sa astepte pentru a fi deserviti la vizita in aceste centre. In plus, in urma programarii vor fi informati printr-un email cu privire la ... citeste toata stirea