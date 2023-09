Pentru ca scopul este ca locuitorii Timisoarei sa fie informati cu privire la progresul lucrarilor realizate din fonduri europene, Aquatim ofera in continuare detalii despre fiecare strada pe care desfasoara activitati!Saptamana 25 - 29.09.2023TIMISOARA NORDLOT 1Calea Aradului:- se va face curatenie in zona verde afectata de depozitarea materialelor necesare lucrarilor;Calea Torontalului:- se executa lucrari de refacere a sistemului rutier afectat in zona str. Liege, str. Barzava ... citeste toata stirea