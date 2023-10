Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest vine cu clarificari in urma ingrijorarilor manifestate in spatiul public si a solicitarilor primite de la potentialii beneficiari de finantare, cu privire la depunerea proiectelor pe platforma electronica MySMIS2021, cu ajutorul robotilor si altor mijloace automate care ar putea facilita accesarea mai rapida a sistemului.Toate proiectele eligibile din cadrul celor doua apeluri destinate microintreprinderilor, lansate pana in prezent in Programul ... citeste toata stirea