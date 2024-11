Proiectul Clubului Rotary Timisoara "Speranta traieste in inimile copiilor" continua! Activitatile au demarat in anul 2023 cu premiera operetei "Gruesst mein Banat", avand ca scop strangerea de fonduri pentru pregatirea unor medici cardiologi din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare.Gelu Mateescu, presedintele Rotary Timisoara, a explicat ca, dupa ce prima echipa a trecut prin programul de pregatiri in Germania, acum, cea de a doua echipa, formata din medici chirurgi cardiologi ... citește toată știrea