Proiectul CONNECT: sesiuni de networking si ateliere pentru ucraineni si localnici

Centrul cultural FABER, impreuna cu compania Helixconnect Europe, organizeaza, in perioada 26 octombrie - 13 noiembrie, proiectul CONNECT, Community for Timisoara, un proiect adresat localnicilor si ucrainenilor refugiati in Timisoara, care se axeaza pe apartenenta la oras si oportunitatile de creare si finantare a unei afaceri locale.Proiectul se va desfasura in doua etape. Prima etapa sunt atelierele City Sound Walks, in perioada 26 - 28 octombrie, ateliere axate pe o plimbare sonora prin ... citeste toata stirea