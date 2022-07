Proiectul de succes "Proaspete de la noi", implementat de Profi, ar trebui copiat de statul roman

Adrian Orza, fostul viceprimar al Timisoarei, administreaza o investitie de 2 milioane de euro in doua sere de legume bio, Agrofresh Ecologic de la Sag, Timis, in sistem integrat: productie, procesare, depozitare si comercializare.Orza atentioneaza despre necesitatea ca statul roman sa ii sprijine pe legumicultori in mod concret, pentru a putea accesa hypermarket-urile.Orza atentioneaza ca e foarte important ca fermierii sa aiba acces cu produsele lor in rafturile retailurilor, de aceea ... citeste toata stirea