Proiectul "Pune mana pe chitara in scoala - Timisoara": un sprijin pentru educatia muzicala in scolile din judetul Timis

Proiectul "Pune mana pe chitara in scoala - Timsoara", care si-a propus sa abordeze intr-un alt mod educatia muzicala din scoli, s-a incheiat recent la Timisoara dupa o perioada de desfasurare de 8 luni.Initiativa dedicata imbunatatirii educatiei muzicale in scolile din ciclul primar este a Asociatiei Culturale Play, iar proiectul a fost co-finantat de Centrul de Proiecte Timisoara prin programul Scoli Creative. Demersul are la baza oferirea de resurse educationale si activitati practice ... citește toată știrea