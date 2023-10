In luna mai a acestui an, Asociatia INTERAKT ARTS din Sibiu, in parteneriat cu BIS Teatru si Asociatia Culturala Diogene, au demarat proiectul Unitate in diversitate - Basme romanesti si africane. Proiectul si-a propus incurajarea dialogului intercultural prin sensibilizarea elevilor in vederea intelegerii si aprecierii valorilor culturale comune pe care le poseda continentul european si cel african, pornind de la povesti traditionale din Romania ("Capra cu trei iezi", de Ion Creanga), Germania ... citeste toata stirea