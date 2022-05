Prometeu, Muza adormita, Domnisoara Pogany si Maiastra, la cea mai mare expozitie Brancusi, care va avea loc la Timisoara

Cea mai mare expozitie Brancusi va fi organizata la Timisoara, anul viitor, cand orasul este Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul se va desfasura la Muzeul de Arta, in conditii exceptionale de securitate. Costurile depasesc doua milioane de euro.Expozitia Brancusi este programata in perioada 30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024, in anul 2023 Timisoara fiind Capitala Europeana a Culturii. Opere de arta semnate de Brancusi, precum Ecroseu, Capete de copii, Prometeu, Muza adormita, ... citeste toata stirea