Proprietarii Dedeman, interesati sa preia una din fabricile de traditie din Timis

Fabrica de caramida din Mondial-Bocsei ar putea fi cumparata de catre Cemacom, unul dintre liderii productiei de caramida din Romania, ce apartine fratilor Adrian si Dragos Paval. Nou patron, dupa ce Florin Maran a scos la vanzare societatea. Informatia a fost confirmata si de catre Maran, care spune ca momentan sunt doar discutii."Noi am scos la vanzare fabrica, pentru toata lumea care vrea sa o cumpere. Suntem in discutii cu cei de la Cemacom. Depinde foarte mult de ei. Am avut mai multe ... citeste toata stirea