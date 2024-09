In luna septembrie, compania Asigurari Creative, in parteneriat cu Allianz-Esiriac, a initiat o campanie de sensibilizare pentru sanatate cu tema "Protejeaza tot ce-ti face inima sa bata mai tare!". Proiectul si-a propus sensibilizarea publicului in legatura cu cresterea cazurilor de cancer si a importantei incheierii asigurarilor de viata pentru protectia personala si a fost inaugurat printr-un eveniment organizat la Ibis Timisoara City Center, cu scopul de a reuni experti din comunitatea ... citește toată știrea