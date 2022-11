PSD are un nou lider de grup in Consiliul Judetean Timis

Calin Dobra, liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Judetean Timis, a anuntat ca renunta la aceasta functie, care va fi ocupata de Alexandru Iovescu, aflat la cel de-al doilea mandat de consilier judetean. Calin Dobra a mentionat ca a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe elaborarea unei viziuni clare si moderne pentru Lugoj, unde conduce organizatia municipala PSD. "Am incredere in generatia tanara si in echipa din care fac parte! Am decis ca este momentul sa predau stafeta ... citeste toata stirea