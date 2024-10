PSD Timis anunta 4 ani de continuitate in Gavojdia! Primarul Danut Toma Stoica a depus juramantului

PSD Timis atentioneaza ca, in comuna Gavojdia, urmeaza patru ani de continuitate, patru ani in care comunitatea va avea posibilitatea sa se dezvolte si mai mult!Alaturi de primarul Danut Toma Stoica, la depunerea juramantului pentru preluarea noului mandat, dar si alaturi de Consiliul Local Gavojdia, au fost o echipa a PSD, in frunte cu senatorul ... citește toată știrea