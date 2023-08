PSD Timisoara se implica in scandalul concursurilor de angajare fraudate de la Primaria Timisoara si "condamna in mod ferm orice forma de coruptie, frauda sau nereguli in institutiile publice".Consideram ca actiunile individuale care dauneaza integritatii sistemului public nu trebuie sa afecteze increderea cetatenilor in administratie. Reamintim faptul ca PSD a inteles mereu acest lucru, luand masurile necesare de suspendare sau excludere impotriva membrilor care au avut calitatea de suspect ... citeste toata stirea