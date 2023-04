Partidul Umanist Social Liberal Timis se extinde cu inca sase organizatii in urmatoarele localitati: Valcani, Dudestii Vechi, Giarmata, Dumbravita si Gavojdia.Titu Bojin, presedintele PUSL Timis, a spus ca unele dintre acestea sunt in reconstructie. Unii membrii sunt chiar fosti primari, actuali consilieri locali.Amintim ca PUSL Timis a crescut in ultima luna de la 44 la 48 de organizatii. Partidul se extinde cu repeziciune si multi cetateni vor sa se alature formatiunii politice. Numarul ... citeste toata stirea