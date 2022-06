"Putin a fost rasturnat de la putere"!

ContraeditorialAcestea sunt cuvintele magice prin care presedintele Ucrainei, Vasil Petrovici Goloborodko stopeaza orice incaierare, orice cearta intre cetatenii ucraineni, fie ca acestia sunt parlamentari, fie oameni de rand. Ce am relatat mai sus face parte din serialul ucrainean, "In slujba poporului"-produs si difuzat intre anii 2015-2019, de catre compania ucrainiana Kvartal 95-ajuns, in sfarsit, sa fie difuzat si in Romania. Mai mult, pe YouTube poate fi accesat gratuit. Dupa ce am ... citeste toata stirea