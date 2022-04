Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca s-a infectat cu SARS-CoV-2. "Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit COVID pozitiv", a afirmat el, mentionand ca in prezent are simptome usoare."Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, ... citeste toata stirea