Ramona Lile: "Proiectele Erasmus, o oportunitate pentru UAV"

Cinci tari sunt implicate in proiectul "Green Thinking Entrepreneur Youth", un parteneriat strategic in cadrul Programului Erasmus+ care se desfasoara in acest zile la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. Parteneri din Turcia, Germania, Polonia si Portugalia fac parte din echipa de proiect care si-a propus imbunatatirea cunostintelor privind mediul inconjurator si schimbarile climatice in randul tinerilor si prezentarea oportunitatilor de angajare in sectoarele economiei ecologice."Ma bucur ... citeste toata stirea