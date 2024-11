Raspunsul scriitorului francez Thierry Wolton la intrebarea daca a fost Revolutie in decembrie 1989 in Romania: "Aceasta miscare a fost confiscata"

Scriitorului si istoricului francez Thierry Wolton, autor al trilogiei "O istorie mondiala a comunismului", cea mai complexa carte scrisa vreodata despre comunism, a fost invitatul special al Galei Corneliu Coposu de la Timisoara. Thierry Wolton a participat si la conferinta de la Universitatea de Vest, "Am invatat sa fim liberi? 35 de ani de la Revolutie".Intrebat daca in Romania a fost revolutie sau lovitura de stat in decembrie 1989, acesta a spus."In cadrul Romaniei, ar trebui sa ... citește toată știrea