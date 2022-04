Razie pe strazi cu politisti din Timis, Arad, Caras Severin, Hunedoara si ai Brigazii Autostrazi

La data de 19 aprilie, in intervalul orar 16:00-20:00, pe raza judetului Timis, a fost organizata o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, cu efective marite la care au participat si politisti rutieri din cadrul IPJ Arad, IPJ Hunedoara, IPJ Caras-Severin si ai Brigazii Autostrazi.Toti au fost sub coordonarea ofiterilor Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in total actionand 78 de politisti.Politistii au avut in atentie conducatorii auto ... citeste toata stirea