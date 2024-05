Timisorenii sunt invitati la un eveniment deosebit care va avea loc sambata, 25 mai 2024, de la ora 19:00: Razvan & Andreea Stoica Baroque Tour - Opus3Evenimentul nu este doar o celebrare a muzicii baroce, ci si o strangere de fonduri vitala pentru o tanara curajoasa, luptand cu o boala grava.Fiecare bilet achizitionat aduce o speranta in plus in lupta sa pentru viata.Cu participarea extraordinara a Kameratei Stradivarius acest concert promite o seara magica plina de muzica baroca si ... citește toată știrea