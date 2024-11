Razvan Ionila, fost fotbalist la Poli, prabusit pe gazon la campionatul municipal de fotbal. Este intubat la ATI

FOTO Ionila (in dreapta), alaturi de Silviu Balace la juniorii de la GalaxyRazvan Ionila, care a jucat pentru Poli AEK in prima parte a anului 2000, se afla internat si intubat pe sectia de ATI la Spitalul Judetean din Timisoara. Fotbalistul s-a prabusit miercuri, 30 octombrie, pe gazon in timpul disputei din campionatul municipal de fotbal, intre Srbianca ... citește toată știrea