La Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj va avea loc duminica, 18 iunie, de la ora 16, un recital de pian sustinut de Andreea Emanuela Tinca, sub genericul "Prokofiev 70", cu ocazia comemorarii a 70 de ani de la moartea compozitorului Serghei Prokofiev. In program: J.S. Bach - Suita franceza nr.2, in do minor; L. Von Beethhoven - Sonata opus 109; S. Prokofiev - Sonata nr. 6 opus 82. Andreea Emanuela Tinca este absolventa a Academiei Nationale de Muzica "Gheorghhe Dima" din Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea