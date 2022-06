Recrutare de tineri baschetbalisti care vor sa ajunga in America. Dan Paltinisanu aduce la Timisoara cea mai mare agentie din Europa

Agentia Pro Futuro Sport cu sediul la Belgrad este una din cele mai mari agentii care faciliteaza obtinerea de burse sportive in America pentru elevi si studenti. Dupa ce au ajuns sa caute talente in toata lumea, din Brazilia pana in Filipine si Australia, desi vecini cu noi, sarbii ajung de abia acum in Romania.Primul camp il vor organizat la Timisoara cu ajutorul fostului pivot al echipei BC Timisoara, Dan Paltinisanu, care a devenit reprezentatul agentiei la noi in tara."Agentia asta din ... citeste toata stirea