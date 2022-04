Regal cultural, in Joia Mare, la galeria Consiliului Judetean Timis

Chiar in Joia Mare, 22 aprilie, cand Iisus Hristos a fost coborat in mormant, dupa ce a fost crucificat, in urma cu 2000 de ani, a avut loc un adevarat regal cultural, la Consiliul Judetean Timis.Galeria Consiliului Judetean Timis a gazduit, joi, de la ora 13.00, vernisajul expozitiei de pictura Invierea in ochii florilor, a lui Mihai Teodor Olteanu.Cuvantul de deschidere l-a avut Viorel Coifan, care a amintit de valoarea operei lui Mihai Olteanu si ca galeria CJT si-a reluat activitatea si ... citeste toata stirea