Regulament nou pentru terasele din Timisoara

In urma consultarilor avute cu specialisti ai domeniului Horeca si urbanisti, Primaria Municipiului Timisoara propune mai multe modificari ale Regulamentului pentru avizarea teraselor din Municipiul Timisoara. Noul regulament a fost publicat pe portalul www.primariatm.ro, urmand sa fie supus aprobarii Consiliului Local Timisoara."Continuam reglementarile de bun simt care sa ajute prin claritate atat timisorenii, cat si afacerile care presteaza servicii in domeniul ospitalitatii, in special in ... citeste toata stirea