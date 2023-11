Baschetbalistii nostri joaca pe teren propriu in etapa secunda din returul Ligii Nationale. Leii din Banat vor intalni Laguna Bucuresti, vineri, 1 Decembrie, de la ora 17.00, la sala Constantin Jude.Alb-violetii vin dupa doua succese in campionat si dupa o luna noiembrie in care au castigat toate cele cinci meciuri disputate. De cealalta parte, Laguna a pierdut toate cele noua partide jucate in acest sezon."Baietii nu se vor relaxa. Imi cunosc echipa, poate se va descarca, din punct de ... citeste toata stirea