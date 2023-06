Expansiunea McDonald's in Romania continua cu al cincilea restaurant din judetul Timis si primul in afara Timisoarei, la Dumbravita. Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante cu servire rapida, a deschis astazi, 9 iunie, noul restaurant McDonald's Drive-Thru in comuna Dumbravita, pe Strada Conac, la intersectie cu Strada Barcelona, marcand astfel prima inaugurare pentru companie in anul 2023.O investitie importanta pentru comunitatea localaInvestitia s-a ridicat la ... citeste toata stirea